Упродовж шести місяців в Харківському міському центрі зайнятості буде створено інклюзивний коворкінг «Доступна зайнятість». Завдяки консультаційній та грантовій підтримці Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю тут буде встановлена тактильна навігація та портативна техніка.
Про старт робіт щодо впровадження проекту заявив директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко. Він, зокрема, зазначив, що завдяки новації незалежно від віку, статі та наявності інвалідності громадяни матимуть максимально рівний доступ до необхідної інформації, що дозволить дистанційно навчатися, допоможе в започаткуванні чи розвитку бізнесу та працевлаштуванні.
«Неадаптованість середовища до потреб осіб з порушеннями зору та слуху, відсутність доступної інформації через брак спеціалізованого обладнання, пристосувань та програм робить їх залежними від зовнішнього супроводу», -- пояснив Володимир Міненко і наголосив, що з початком роботи інклюзивного коворкінгу для людей з інвалідністю відкривається унікальна можливість в одному місці отримати кваліфіковані консультації, прослухати тренінги та семінари, розширити коло соціальних зв’язків, провести переговори.
У міському центрі зайнятості впевнені, що ця модель стане прототипом й для інших закладів соціальної сфери міста Харків та центрів зайнятості України.