Міністерство цифрової трансформації підрахувало: щоб протягом наступних кількох років не менш як 75% сільського населення користувалися фіксованим швидкісним інтернетом зі швидкістю не менш як 30 Мбіт/с (це досягатиметься завдяки підключенню до інтернету соціальних об’єктів — шкіл, садочків, амбулаторій), потрібні фінансові вливання з держбюджету, облбюджетів та бюджетів ОТГ обсягом 5,5 мільярда гривень. 3,3 мільярда піде на підключення каналу до об’єкта, решта — на побудову якісної локальної мережі.
Як повідомив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури Олександр Шелест, Мінцифри готує до Мінфіну фінзапит на наступний рік, щоб отримати змогу розпочати такі підключення. За його словами, аби провайдери активніше йшли в село, Мінцифри максимально спростить взаємодію провайдерів із держорганами, перевівши її всю в електронний вигляд. Провайдерам нададуть доступ до використання наявної інфраструктури (електроопори, каналізація, дорожня інфраструктура) — це світова практика.
На мінімізацію втрат операторів від крадіжок та пошкодження обладнання працюватиме закон, яким посилено відповідальність за це, і в разі потреби напрацьовуватимуть нові процедури, які гарантуватимуть безпеку мереж.