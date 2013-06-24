ЄС уперше відкрив можливість спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на підтримку технологій подвійного призначення. Раніше такі напрями не підпадали під фінансування. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час Rebuild Ukraine Expo, який відбувся у Варшаві. Завдяки цьому підтримку зможуть одержати виробники сучасних навігаційних і комунікаційних систем, дронів нового покоління, аерокосмічних технологій та точної металургії.

«Розширення Ukraine Facility на технології подвійного призначення — підсумок кількох місяців спільної роботи України та ЄС. Воно відкриває доступ до фінансового ресурсу насамперед на суму в понад 140 мільйонів євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній. Завдяки цьому українські компанії зможуть швидше масштабуватися, залучати інвестиції і створювати продукти, що підсилюють стійкість України та всієї Європи», — наголосила вона.

На робочій зустрічі з директором Української служби в Генеральному директораті з питань європейського сусідства та переговорів з розширення Анною Ярош-Фріс та керівником відділу приватних інвестицій та стратегічних галузей промисловості України (Європейська комісія) Орестом Токачем розглянули практичні питання реалізації цього інструменту, потенційні обсяги фінансування та подальші кроки реалізації.

Під час панельної дискусії «Відкриття інвестицій у стратегічні галузі для посилення стійкості України» заступниця міністра оборони наголосила, що підтримка критичних технологій і виробництв — спільний інтерес України та країн ЄС. Ганна Гвоздяр, привітавши учасників сесії «Інвестиції в стійкість та оборону», підкреслила масштаби та динаміку розвитку українського сектору подвійного призначення.

«Україна вибудовує сучасну конкурентну, інноваційну оборонну та dual-use індустрію. Торік понад 3 тисячі підприємств виготовили продукції подвійного призначення на 5,5 мільярда євро. І це лише частина того потенціалу, який ми сьогодні демонструємо нашим партнерам», — зазначила вона.

У межах візиту відбулася зустріч із представниками естонського бізнесу, під час якої розглянули питання поглиблення співпраці між оборонними індустріями України та Естонії.

Програма візиту в Польщу охоплювала зустріч з делегацією Об’єднаного комітету із закордонних справ, озброєння та торгівлі Австралії (JSCFADT). Сторони обговорили можливості поглиблення українсько-австралійської взаємодії в оборонній галузі.

Джерело:

Міністерство оборони