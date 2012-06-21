Але він буде тоншим за попередника

У мережі з'явилася нова інформація про нові моделі смартфонів Apple. Джерело опублікувало таблицю з габаритами усіх iPhone. Як з’ясувалося, модель iPhone 12 Pro Max буде найбільшою в історії Apple.

Якщо вірити джерелу, iPhone 12 Pro Max отримає діагональ екрану на 0,2 дюйма більше, ніж у iPhone 11 Pro Max. Що цікаво, хоч новинка в довжину і ширину більша за попередника, вона буде тоншою за ньогой – 7,4 мм проти 8,1 мм. Досі невідомо, наскільки iPhone 12 Pro Max буде зручним у використанні.

Також з таблиці стали відомі габарити iPhone 12 mini. Смартфон буде навіть компактнішим за iPhone 8, хоча діагональ його екрану виявиться більшою.

Презентацію iPhone 12 очікують 13 жовтня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»