Її порівнюють з російською С-300.
Як повідомляє військовий аналітик Бабак Тагвей (Babak Taghvaee), Bavar-373 використовує ракети класу «земля-повітря» Sayyad-4. У відеоролику, який він опублікував, систему назвали «іранської С-300». Дальність перехоплення цілей у неї перевищує 200 кілометрів, а висота сягає 27 кілометрів. Цікаво, що з Bavar-373 Іран стає єдиною країною на Середньому Сході, що освоїла подібні технології.
Експерт повідомив, що офіційна презентація зенітного ракетного комплексу відбудеться завтра, 22 серпня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»