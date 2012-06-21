Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківські спортсменки Ірина Деха та Каміла Конотоп вибороли золоті медалі міжнародного турніру «Кубок синіх мечів», який завершився в німецькому місті Майсен.
У змаганнях українська важкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу Ірина Деха виступала у ваговій категорії 76 кілограмів та здобула золото, а Каміла Конотоп, яка у червні нинішнього року на чемпіонаті світу продемонструвала найкращий результат серед українських важкоатлетів у Майсені виборола золоту медаль у ваговій категорії 55 кілограмів.
Цей турнір дає змогу спортсменам накопичити бали для участі в Олімпійських іграх, які відбудуться у 2020 році в столиці Японії Токіо.