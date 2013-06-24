Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Президент подякував Ірландії та особисто Мікхолу Мартіну за підтримку України та допомогу з облаштуванням шкільних укриттів. Володимир Зеленський наголосив, що українські діти пішли до школи, і завдяки такій підтримці ще більше школярів матимуть змогу навчатися офлайн і бути в безпеці.

Володимир Зеленський і Мікхол Мартін приділили окрему увагу роботі над гарантіями безпеки та підготовці до засідання коаліції охочих у четвер. Прем’єр-міністр Ірландії повідомив, що його країна готова зробити свій внесок у гарантування Україні безпеки.

Лідери мають однакове бачення: необхідно посилити тиск на росію, зокрема й шляхом запровадження вторинних санкцій. Важливо зробити все можливе, щоб у москві нарешті відчули, що ця війна для них справді дорога. Тільки так росіяни почнуть думати, як закінчити те, що вони самі почали. Прем’єр-міністр Ірландії також висловив підтримку Україні на шляху до членства у Євросоюзі. Сторони мають спільну позицію: Україна та Молдова мають рухатися разом у переговорному процесі щодо вступу в ЄС, повідомляє Офіс Президента.