Ірландський лоукост-перевізник Ryanair запускає рейси з Києва та Львова вже у жовтні, якщо ж діяльність авіакомпанії в Україні буде успішна, наступним кроком стане відкриття представницького офісу в Україні.
Про це Укрінформу повідомили джерела, наближені до переговорного процесу.
Як розповів співрозмовник агентства, Ryanair запустить рейси з Києва та Львова до Європи вже в жовтні.
Він додав, що у новій угоді "перевізник отримав рівні умови для початку роботи в аеропорту "Бориспіль" (через зрив перемовин з яким, авіакомпанія торік відмовилася від планів на Україну) і Ryanair працюватиме відповідно до нової публічної оферти.
"Якщо все "злетить", компанія успішно працюватиме, то наступним кроком буде відкриття представницького офісу в Україні", - наголосив співрозмовник агентства.
За його словами, в аеропорту "Бориспіль" очікують на приріст пасажиропотоку не менш як на 100 тисяч осіб. Загалом в аеропорту, який демонструє один з найвищих темпів росту в Європі, прогнозують річний приріст пасажиропотоку близько 20%.
Раніше Укрінформ опублікував перелік перших напрямків з українських летовищ. Так, з Києва плануються рейси до Барселони, Братислави, Вроцлава, Варшави, Кракова, Познані, Гданська, Вільнюса, Стокгольма, Лондона.
Зі Львова відкриються напрямки до Кракова, Варшави, Дюссельдорфа, Меммінгена та Лондона. Деякі ЗМІ зазначають, що вказані напрямки фактично повністю співпадають з напрямками іншого лоукоста, який вже працює в країні - Wizz Air.
Як повідомлялося, під час засідання уряду 21 березня Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив очікування, що до кінця тижня аеропорт "Бориспіль" та ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair підпишуть угоду про співпрацю. Пізніше у Мінінфраструктури анонсували проведення офіційної прес-конференції ірландського лоукоста у Києві у п'ятницю, 23 березня.
21 лютого до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибуло повітряне судно ірландської авіакомпанії Ryanair. Пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що літаком до Києва прибув менеджмент авіакомпанії для проведення переговорів. Він також зазначив, що переговори були успішними.
Як відомо, 10 липня 2017 року ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair заявила про скасування планів польотів в Україну через невиконання керівництвом аеропорту Бориспіль умов договору, підписаного в Мінінфраструктури у березні.
У свою чергу гендиректор Борисполя Павло Рябікін звинуватив лоукостер Ryanair в незаконних вимогах.
Пізніше Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив залучити Національне антикорупційне бюро України до оцінки переговорного процесу з ірландською бюджетною авіакомпанією Ryanair та наголосив на необхідністі поновлення цих переговорів.