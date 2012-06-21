Названо 15 напрямків ірландського лоукостера Ryanair, які компанія здійснюватиме з України.

За попередньою інформацією, старт польотів авіакомпанії заплановано на жовтень 2018 року. Наразі квитки ще не надійшли в продаж.

23 березня в Києві відбудеться офіційна прес-конференція авіаперевізника.

Напрямки Ryanair з українських міст:

З Києва:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Вроцлав

Київ – Варшава

Київ – Краків

Київ – Познань

Київ – Гданськ

Київ – Вільнюс

Київ – Стокгольм

Київ – Лондон

Зі Львова:

Львів – Краків

Львів – Варшава

Львів – Дюссельдорф

Львів – Меммінген

Львів – Лондон

Як повідомляли, ірландський лоукостер Ryanair успішно завершив переговори зі столичним аеропортом «Бориспіль», остаточну угоду між сторонами буде підписано найближчими днями.