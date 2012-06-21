Названо 15 напрямків ірландського лоукостера Ryanair, які компанія здійснюватиме з України.
За попередньою інформацією, старт польотів авіакомпанії заплановано на жовтень 2018 року. Наразі квитки ще не надійшли в продаж.
23 березня в Києві відбудеться офіційна прес-конференція авіаперевізника.
Напрямки Ryanair з українських міст:
З Києва:
Київ – Барселона
Київ – Братислава
Київ – Вроцлав
Київ – Варшава
Київ – Краків
Київ – Познань
Київ – Гданськ
Київ – Вільнюс
Київ – Стокгольм
Київ – Лондон
Зі Львова:
Львів – Краків
Львів – Варшава
Львів – Дюссельдорф
Львів – Меммінген
Львів – Лондон
Як повідомляли, ірландський лоукостер Ryanair успішно завершив переговори зі столичним аеропортом «Бориспіль», остаточну угоду між сторонами буде підписано найближчими днями.