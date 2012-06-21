Капсулу будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» заклав учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман спільно з членами уряду.
«Менш як 100 років тому в історії нашої країни сталася жахлива трагедія... Ми втратили мільйони людей, і голод не обирав жертв, — зазначив Володимир Гройсман. — Наш обов’язок полягає у відновленні пам’яті невинно загиблих».
Прем’єр-міністр підкреслив, що розбудова музею — це великий проект, який передбачає будівельні роботи, продовження досліджень, формування великої експозиції, яка розповість усьому цивілізованому світу про те, що приховували десятиліттями. На думку глави уряду, реалізація таких проектів — справа честі, духовності, шани до історії. «Це наш фундамент майбутнього розвитку народу», — переконаний Володимир Гройсман.
Рішення про будівництво уряд схвалив у межах програми відзначення 85-х роковин тієї страшної трагедії. Торік у листопаді, нагадує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, Володимир Гройсман відвідав Національний музей — Меморіал пам’яті жертв голодоморів у Києві, де підтвердив план профінансувати добудову музею.
Другу чергу меморіального комплексу, за задумом архітекторів, буде «заховано» у Дніпровський схил, який нині зміцнюють. Це не змінить ландшафту і збереже ідею музею — як свічки пам’яті. Проект уже погоджено з ЮНЕСКО.
Торік у грудні уряд схвалив поданий Міністерством культури ескізний проект реконструкції музею кошторисною вартістю близько 772 мільйони гривень. Уже в січні Прем’єр-міністр провів засідання Оргкомітету з підготовки та вшанування 85-х роковин Голодомору за участю керівництва Адміністрації Президента, представників Мінкульту, Українського інституту національної пам’яті, істориків, експертів.
Спектр запланованих у межах ушанування заходів вельми широкий. Він враховує активізацію роботи з міжнародною спільнотою про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу, проведення великих виставок і зустрічей для донесення світові масштабів трагедії, а також проведення у листопаді цього року Міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам Голодомору. Групу підготовки форуму, за пропозицією Володимира Гройсмана, очолює віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.
Прем’єр також підтримав ідею створення кінострічки, присвяченої темі Голодомору, і підкреслив важливість вшанування пам’яті дослідників Голодомору, передусім американського вченого Джеймса Мейса.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»