«На травень готуємо черговий дерегуляційний Кабмін. Скасовуватимемо стоси непотрібних регуляцій і ухвалюватимемо потрібні рішення передусім для ІТ-сектору. Ми вже тисячами скасовуємо застарілі акти, через які хтось міг влаштувати перевірки», — написав на своїй сторінці у Фейсбуці Прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з керівниками провідних ІТ-компаній країни. Адже Сектор інформаційних технологій, який успішно розвивається, може й повинен стати додатковим локомотивом загального економічного зростання.
«Зростання ІТ — позитивний сигнал наших конкурентних можливостей. Торік сектор зріс на 20%, і цього року план не менший — це також позитивний сигнал. Потрібні подальші кроки — з дерегуляції, підготовки кваліфікованих кадрів. Маємо вигравати конкурентну боротьбу», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
На сьогодні галузь ІТ входить до трійки індустрій з найбільшою часткою у ВВП. Її сукупний дохід торік становив 3,6 мільярда доларів, поступаючись лише обсягам АПК й металургії.