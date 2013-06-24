11 липня в італійській столиці на полях URC-2025 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італійської Республіки уклали Рамковий план дій за Меморандумом, а також затвердили Концепцію щодо моніторингу якості атмосферного повітря. Ще у 2023 році у Римі між нашими відомствами був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сфері сталого розвитку та охорони довкілля. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тож про що ці документи. Робочий план передбачає:

· реалізацію двосторонніх і багатосторонніх проектів у сфері водних ресурсів, зокрема в прифронтових і сільських районах;

· підтримку з боку італійської сторони будівництва інфраструктури водопостачання;

· залучення італійської інженерної експертизи, сучасних технологій та обладнання, включаючи енергоефективні насосні системи;

· вдосконалення гідрологічного, гідрохімічного та гідроморфологічного моніторингу для формування національної політики та відновлення водних екосистем;

· розбудову в Україні європейської системи моніторингу повітря. Цей напрямок деталізований у затвердженій концепції.

«Концепція зокрема передбачає створення Національної референс-лабораторії та встановлення пілотної станції моніторингу повітря в Україні за сприяння Італійської Республіки. Бюджет проекту становить майже 2,5 млн євро та передбачає закупівлю відповідного обладнання, а також навчання персоналу й постійний обмін досвідом та зміцнення інституційної спроможності. Така допомога дозволить нам розпочати перехід до європейської моделі управління якістю атмосферного повітря, а також створить передумови для сталого післявоєнного відновлення із врахуванням екологічних пріоритетів та Цілей сталого розвитку», - повідомилаМіністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук на своїй сторінці в фейсбуці.

Світлана Гринчук подякувала Італії за лідерство в проведенні цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України та за підтримку переходу України до сталого та стійкого розвитку.

«Для нас важливо мати таких стратегічних партнерів як в контексті зеленої відбудови країни, так і в досягненні євроінтеграційних цілей», - зауважила Світлана Гринчук.