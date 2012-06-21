У середу ввечері прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про введення загальнонаціональної комендантської години і серйозних обмежень щодо пересування всередині країни.



У порівнянні з минулим тижнем, кількість заражених на Апеннінах зросла майже вдвічі, переступивши психологічну позначку в 30 тисяч хворих за добу, а індекс трансмісивного Rt, розрахований за симптоматичними випадками, досяг критичного рівня – 1,7. Всупереч очікуванням, італійська влада не стали вводити тотальний локдаун, обмежившись прийняттям низки точкових заходів, націлених на стримування вірусу.

«Сьогодні, в порівнянні з «першою хвилею», ми маємо в своєму розпорядженні найбільш вивірений план дій, який базується на 21 параметрі і є нашим «компасом», – пояснив рішення уряду Конте.

Головним нововведенням нового декрету стане комендантська годину, яка діятиме на території всієї країни з 22-ї години вечора і до 5 ранку – пересування по вулиці буде дозволено лише при наявності самодекларації і виключно особам, які йдуть на роботу і навчанні, в яких погіршився стан здоров'я та в разі крайньої необхідності. Крім цього, в Італії закриються музеї та галереї, а також у вихідні припинять працювати великі торгові центри. Вирішено також скоротити наполовину місткість громадського транспорту і перевести старшокласників на дистанційне навчання, а учням початкової школи доведеться надалі сидіти в класах у масках.

Згідно з озвученим прем'єром документом, 20 італійських регіонів розділять в залежності від епідемічної ситуації на три категорії: червоні, помаранчеві та жовті. Зеленої зони немає, оскільки вірус впевнено «прижився» у всіх куточках Італії. Рішення про присудження того чи іншого кольору буде приймати МОЗ Італії на основі індексу поширення вірусу, наявності пацієнтів, підключених до системи ШВЛ, а також консультацій з регіональною владою.

У «червоній зоні» нині перебуває багатостраждальна Ломбардія, що стала навесні епіцентром зараження, П'ємонт, Валле д'Аоста, Калабрія і Больцано. Тут будуть закриті магазини роздрібної торгівлі, за винятком продуктових магазинів, аптек, тютюнових крамниць і газетних кіосків. У межах вищевказаних регіонів буде заборонено переміщатися без необхідності між окремими містами і провінціями. В'їзд і виїзд в регіони з «червоним» і «помаранчевим» індексом буде можливий лише в особливих випадках і повинен бути мотивований. У цих зонах також призупинять свою діяльність бари і ресторани, яким буде дозволено продавати їжу та напої на винос і здійснювати доставку до 22 години вечора. Новий пакет заходів набере чинності 6 листопада і діятиме аж до 3 грудня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»