Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Кожен із 29 випускників 11 класів Іваньківської загальноосвітньої школи, що в Маньківському районі на Черкащині, після закінчення навчання одержав банківську картку із 5000 гривнями на рахунку. Так місцева громада потурбувалася про благополуччя та перші самостійні кроки молоді. Випускникам дев’ятих класів, які вирішили не продовжувати навчання в школі, подарували по тисячі гривень.
Як повідомила голова Іваньківської ОТГ Леся Поліщук, тут цінують молодь, прагнуть, аби турбота про юне покоління стала традиційною. Громада встановила почесні стипендії для обдарованих дітей, переможців та призерів різноманітних конкурсів та олімпіад.
У числі останніх досягнень талановитих дітей громади — призове місце у конкурсі «Відун» всеукраїнської гри «Джура», «срібна» перемога Андрія Дубини на міжнародній олімпіаді з географії в Іспанії. У місцевій школі навчається п’ять президентських стипендіатів. Іваньківська школа має статус інноваційної.
Таку школу, як у Іваньках, знайдеш не в кожному місті. Обладнаний за останнім словом освітніх технологій, навчальний заклад створив усі умови для гармонійного розвитку школярів. Громада взяла на себе забезпечення дітей безплатними молоком та фруктами, а згодом вирішили пекти для них ще й пиріжки.