Магістральний газопровід, який постачав блакитне паливо до Нижнього, Тошківки та Кримського було пошкоджено у серпні минулого року внаслідок артилерійського обстрілу з боку незаконних військових формувань. Без газопостачання залишалося 6750 мешканців, що проживають у приватному секторі та в багатоповерхових будинках, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Днями нарешті відбувся запуск нового газопроводу високого тиску «ГРС «Мирна Долина» – «Тошківка», довжина якого склала 9952 м.
«Це наша спільна перемога! Дякую управлінню капітального будівництва ЛОДА і місцевому керівництву за злагоджену результативну роботу!»,– написав на власній сторінці у Фейсбук голова Луганської обласної цивільно-військової адміністрації Юрій Гарбуз.
Ці місяці мешканці трьох сіл на Луганщині проблему опалення вирішували, в основному, за рахунок електрообігрівачів. Але дехто з них, в кого у приватних будинках залишилося пічне опалення, перейшов на дрова та вугілля. Їх, а також електрообігрівачі привезли міжнародні благодійні організації. А обласна влада вирішила питання щодо надання пільгових лімітів електроенергії кожному абоненту до початку відновлення газопостачання.