4 червня Кабінет Міністрів України схвалив зміни до постанови від 13 березня 2002 року № 321, якою затверджено Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зміни розроблені на виконання пункту 8 Плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024–2030 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 12 липня 2024 року № 648, а також з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Основні нововведення:

удосконалено термінологію: замість терміну «анулювання дозволу» використано визначення «припинення дії (відкликання, визнання недійсним)» відповідно до вимог законодавства;

уточнено вимоги до переліку документів для отримання дозволу у випадку, коли існують вторинні водокористувачі (абоненти);

оптимізовано окремі положення процедури видачі дозволів, що спростить взаємодію між державними органами та водокористувачами.

Ці зміни також відповідають положенням Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX, яким внесено зміни до Водного кодексу України. Закон уніфікує адміністративні процедури та встановлює спрощений підхід до оформлення дозволів, зокрема звільнення від подання певних документів для абонентів, які не мають власних водозабірних споруд і користуються інфраструктурою первинних водокористувачів.

Реалізація ухвалених змін сприятиме ефективнішому управлінню водними ресурсами, зменшенню адміністративного навантаження на бізнес та громадян, а також підвищенню прозорості дозвільних процедур у сфері водокористування.