Кабінет Міністрів схвалив запропонований Міністерством фінансів України варіант стратегії реформування державного банківського сектору, відповідне рішення ухвалили на урядовому засіданні 2 вересня.
Відповідно до затверджених КМУ Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує:
- впровадити стратегії для кожного державного банку;
- до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;
- скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;
- захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.
«Держава залишається відданою своїй меті –– побудувати надійну та конкурентоспроможну банківську систему. Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершена, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад та правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», –– цитує заступника міністра фінансів Юрія Драганчука офіційний сайт Мінфіну.
Державні банки займають істотну частку в національній банківській системі.
На даний час одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства фінансів України є реформування державного банківського сектору.
Засади стратегічного реформування державного банківського сектору розроблені та запроваджуються Міністерством фінансів за участі Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку.
У державному банківському секторі України нині чотири установи: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк».
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»