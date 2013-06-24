Більше не потрібно йти до лікарні, щоб подати декларацію лікареві чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я. Бета­тестування кабінету пацієнта успішно завершено — цифрова платформа пройшла перевірку разом з пацієнтами та медиками і вже готова до розширення.

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти в кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

Важливо, що в кабінеті пацієнта вже доступні персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів і діагнозів) з’являтиметься поступово — на наступних етапах.

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е­кабінети. Це може бути е­кабінет, який розробили держава (е­Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнес (пацієнтська інформаційна система).

Можна обрати будь­який кабінет — їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме більше.

Переглянути перелік усіх верифікованих е­кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням на сайті Національної служби здоров’я.

У розділі «Часті запитання» на спеціальному порталі можна знайти відповіді на більшість звернень, а якщо питання стосується персональних даних (наприклад, інформацію дубльовано або потрібно змінити РНОКПП), слід залишити відповідне звернення на порталі підтримки, обравши розділ «Контекстні питання», повідомляє Міністерство охорони здоров’я.