Більше не потрібно йти до лікарні, щоб подати декларацію лікареві чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я. Бетатестування кабінету пацієнта успішно завершено — цифрова платформа пройшла перевірку разом з пацієнтами та медиками і вже готова до розширення.
Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти в кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.
Важливо, що в кабінеті пацієнта вже доступні персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів і діагнозів) з’являтиметься поступово — на наступних етапах.
Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні екабінети. Це може бути екабінет, який розробили держава (еКабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнес (пацієнтська інформаційна система).
Можна обрати будьякий кабінет — їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме більше.
Переглянути перелік усіх верифікованих екабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням на сайті Національної служби здоров’я.
У розділі «Часті запитання» на спеціальному порталі можна знайти відповіді на більшість звернень, а якщо питання стосується персональних даних (наприклад, інформацію дубльовано або потрібно змінити РНОКПП), слід залишити відповідне звернення на порталі підтримки, обравши розділ «Контекстні питання», повідомляє Міністерство охорони здоров’я.