З патріотичною духовно-екологічною ініціативою виступили активісти громадської організації «Недригайлівське земляцтво в Сумах». Як повідомила її голова журналістка і видавець, громадська діячка Ірина Панасенко, з нагоди Дня української писемності та мови вирішили посадити в різних куточках Сумщини перші 100 кущів калини. Ініціаторами акції стали уродженці Недригайлівського району, які шанують традиції земляцтва і завжди долучаються до патріотичних починань.

Калинова акція неодмінно матиме продовження, запевняють активісти. А її початком стало вшанування знакової дати в житті не тільки Сумщини, а й України — 100-річчя із дня народження письменника, перекладача, співця української мови, яку саме він назвав «дивом калиновим», Дмитра Білоуса родом із села Курмани Недригайлівського району. Хоч ювілейна дата минула у квітні, акція триватиме до кінця року і неодмінно продовжиться наступного 2021-го.

У День свята української писемності та мови активісти побували в Курманах, де до них приєдналась офіційна делегація на чолі з головою Роменської РДА Денисом Ващенком. Сусіди недригайлівців вирішили посадити таку саму калинову алею і в Ромнах.

У рідному селі Дмитра Білоуса активісти з дотриманням усіх карантинних вимог заклали калинові алеї у двох місцях: поблизу місцевої школи, в якій функціонує кімната-музей видатного земляка, а в перспективі має бути обласний музей письменників краю, а також поряд із Свято-Миколаївською церквою, яку свого часу зведено коштом родини Дмитра Білоуса як подарунок рідному селу і землякам. Її відкрили 2011 року, і звідтоді вона стала місцем духовного єднання селян та гостей.

Кущі калини взяли різного географічного походження. Найчастіше земляки копали їх на рідних обійстях у своїх селах, допомогли в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У Краснопільському лісгоспі калину вирощують на промисловій основі, тож залюбки поділилися саджанцями для такої корисної справи.

Як підсумувала Ірина Панасенко, 9 листопада активісти громадського об’єднання посадили перші 100 кущів, що неодмінно матиме продовження, і нові рослини зацвітуть в різних місцях. Недригайлівці переконані, що їхню ініціативу продовжать в усіх містах і районах Сумщини.