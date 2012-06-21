Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для населеного пункту Кам’янка Тростянецького району на Сумщині Дні села ознаменовуються тими чи іншими приємними подіями.
Так, минулого року в серпні у місцевому парку з нагоди свята села відкрили відразу два майданчики – дитячий та спортивний, які відразу стали улюбленим місцем відпочинку дорослих селян і малечі.
А днями тут справили «новосілля» оновленого парку, для чого з громадського бюджету старостинського округу виділили 160 тисяч гривень. На ці гроші встановили 14 ліхтарів та 16 зручних лавочок з майданчиками, вимощеними тротуарною плиткою, що додало парку комфорту та затишку.
Результативним обіцяє бути День села і в наступному році, коли село відзначатиме 360-ту річницю від дня свого заснування: у парку планують встановити альтанку, а територію, зокрема, доріжки, повністю викласти тротуарною плиткою, аби ця місцина в центрі села стала справжньою відпочинковою оазою.