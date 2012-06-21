Вчені з Канади стверджують, що знайшли легендарне поселення вікінгів Хоп, на місці сучасного містечка Нью-Брансвік у східній частині Канади.
Бірджітта Уоллес – канадський археолог, яка витратила більшу частину свого життя на пошуки слідів войовничих вікінгів в Північній Америці – недавно надала докази їх ранньої присутності на континенті.
Згідно із скандинавськими оповідями, вікінги заснували Хоп близько 1000 років тому, задовго до того, як Христофор Колумб відкрив Америку. За легендою це місце буяло виноградом, річки – лососем, а човни можна було оббити шкурами місцевих тварин. Єдине місце, яке відповідає всім цим умовам – затока мірамічі у Нью-Брансвік. Гіпотезу підтверджує також той факт, що багато артефактів, виявлені при розкопках поселень вікінгів, зроблені з деревини, батьківщиною якої є Нью-Брансвік.
Поселення Хоп було тимчасовим, знімаючись з місця, вікінги забрали інструменти, зброю і тіла своїх мертвих.