Деніел Вошарт (Daniel Voshart), архітектор, художник, дизайнер і фахівець в галузі віртуальної реальності з Торонто, створив фотореалістичні портрети римських імператорів. Для роботи над особами античних правителів він використовував можливості штучної нейромережі Artbreeder. Взявши в якості основи існуючі зображення обличчя людини, нейромережа дозволяє редагувати його риси або навіть об'єднувати в одному портреті риси різних людей.
Базою для портретів стали зображення 800 античних бюстів імператорів. Вошарт відновив втрачені у оригінальних скульптур деталі: відреставрував відколи, тріщини, відбиті фрагменти (наприклад, носи і вуха) та інші дефекти.
Вважаючи, що скульптури могли бути ідеалізованими зображеннями імператорів, Вошарт зіставляв риси їх зовнішності (волосся, очі, етнічну приналежність) з відомостями з історичних джерел, а також з їх зображеннями на античних монетах. Якщо у імператора була хвороба, яка могла накласти певний відбиток на його обличчя, то цей факт теж враховувався при створенні віртуального портрета, як і вік правителя на момент смерті.
Для своїх портретів Даніел відібрав тільки прижиттєві скульптури. А з цієї категорії вибирав найбільш відразливі. Він небезпідставно вважає, що античні художники і скульптори могли лестити замовникам, прикрашати або зовсім ідеалізувати їх зображення. Крім того, в Римській імперії представницькі скульптури і бюсти імператорів робили в великих кількостях для установки в громадських будівлях по всій державі – позувати кожному майстру ні в якого правителя не знайшлося б часу. Та й ідеалізація божественних ликів була цілком очевидним фактом роботи скульпторів.
У деяких імператорів, особливо у тих, хто правив зовсім недовго, прижиттєвих погрудь не збереглося. У цьому випадку Воршарт вивчав зображення на різних монетах, генеалогічне древо імператора і властивий жителям його батьківщини зовнішній вигляд. Таким чином у художника з'явилися і власні візуалізації давньоримських імператорів.
Деніел визнається, що проєкт він почав частково з нудьги в період самоізоляції, але підтримка і конструктивна критика від користувачів інтернету допомогли йому взятися за портрети більш грунтовно і випустити їх другу редакцію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»