Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



З учорашнього дня, 5 жовтня 2020 року, Канів знову перебуває у «червоній» карантинній зоні. За попередню добу разом у місті та районі на COVID-19 захворіло 24 особи, з них 4 — діти. У самому ж Каневі тільки за добу інфікувалося 19 осіб. В інфекційному відділенні центральної районної лікарні перебуває 25 пацієнтів. Більшість із них уже видужує. Вільних місць у відділенні фактично немає. Є кілька важких хворих.

Карантинних правил додержують далеко не всі жителі міста. На вулицях рідко хто користується маскою. Особливо це помітно на ринку і в магазинах, де до того ж не дотримуються визначеної карантином дистанції. Діти до школи не ходять, усі заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. Хоч дитячі майданчики й переповнені. У місті зачинили всі заклади культури та підприємства громадського харчування (їдальні, кав’ярні, кафе та ресторани). Громадський транспорт також зупинився. На роботу всі ходять пішки. Дехто добирається на таксі або велосипедом. Правда, один приватний автобус, який ще з’являється на вулицях, часом набиває пасажирів «по зав’язку».

Цю «картинку» прокоментувала одна з канівчанок — Валентина Лисенко: «Незважаючи на повернення «червоної зони», у поведінці наших містян фактично мало що змінилося. Маски якщо й носять, то багато хто на підборідді або на лікті. Суворі обмеження, які ввели на 14 днів, дуже набридли канівчанам. Гадаю, вони мало що дадуть у плані припинення епідемії».