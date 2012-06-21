Оригінальну прогулянку на мотоциклі здійснив житель селища Ямпіль Сумської області Андрій Клипа. Упродовж п’яти днів він подолав понад 3100 кілометрів гірськими дорогами Карпат в Україні й Румунії. Як розповів мандрівник, подорожами захопився давно: спочатку автомобільними, а згодом мотоциклетними. Довго виношував мрію вирушити в Карпати і нарешті втілив її. Ночував Андрій у наметі, харчувався в кафе та ресторанчиках, що траплялися на шляху.
Повернувшись додому, планує нову мандрівку: хоче побачити Грузію й Азію, а також проїхати Румунією. Андрій Клипа за освітою вчитель — закінчив Глухівський державний педагогічний університет ім. О. Довженка. Працював у школі, районній державній адміністрації, банку. А шість років тому заснував власну справу. Як байкер бере участь у різних зібраннях, які проводять побратими по захопленню. Побував на таких зустрічах у Глухові, Сумах, Черкасах, Вінниці. Саме там, на його думку, найцікавіше спілкуватися з мотомандрівниками, які вже побачили якщо не весь, то принаймні пів світу.