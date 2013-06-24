Держава переводить базові життєві послуги у зручний цифровий формат. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок отримання картки платника податків — одного з найпотрібніших документів для українців.

Картка платника податків — один із базових документів, який супроводжує людину в багатьох життєвих ситуаціях: вступ в університет, перша робота, відкриття банківського рахунку, державні послуги тощо.

Оформлення документа дитині доступне через єМалятко, онлайн або офлайн у податковій та разом з отриманням ID-картки. Незабаром процес стане ще зручнішим — послуга з’явиться в застосунку «Дія» та ЦНАПах.

Міністерство цифрової трансформації зазначає, що триває робота над запровадженням послуги в Дії та ЦНАПах. Згодом додасться можливість замовити е-картку платника податків для дорослих та дітей, якщо її було пошкоджено або втрачено.