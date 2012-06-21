Чергове скорочення виробництва картоплі у комерційному секторі очікується цього року. Населення також може скоротити площі під цим овочем.
Таку думку висловила аналітик плодоовочевого ринку, менеджер ринку «Шувар» (м. Львів) Тетяна Гетьман під час Торгового форуму, що відбувся у рамках Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, повідомляє Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP).
За прогнозами експерта, капуста серед виробників залишається популярним овочем, і варто очікувати збільшення виробничих площ по ранній та пізній капусті. Виробництво моркви й буряку буде рости, а ціни на них — падати.
Тетяна Гетьман також відмітила, що спостерігається тенденція до збільшення виробництва напівфабрикатів та фасованої продукції з овочів.