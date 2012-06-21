Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Правоохоронці Донеччини зібрали доказову базу і задокументували злочинну діяльність одного з головних катів сучасного проросійського концтабору на території колишнього заводу «Ізоляція» в Донецьку. Зокрема співробітники слідчого управління та управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП України в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури заочно притягують до відповідальності фігуранта справи, підозрюваного в жорстокому катуванні та трудовій експлуатації полонених і заручників «руського міра».

В «Ізоляціії», перетвореній у 2014 році окупаційною владою на середньовічну катівню, і це підтверджують люди, яким вдалося вирватися з того пекла, ударно працюють співробітники ФСБ РФ та «куратори з Ростова». Проте поряд із ними чорнову роботу виконують і місцеві найманці. Один із таких — 36-річний уродженець села Мар’їнського району Донеччини, який зробивши кар’єру, навіть отримав керівну посаду в цьому потворному закладі — «базі МГБ ДНР».

«За безпосередніми вказівками керівника «бази» до полонених застосовували фізичне і психологічне насильство. І чоловіків, і жінок жорстоко били, годинами катували електричним струмом», — уточнюють правоохоронці.

Досудове розслідування продовжується, а фігуранту справи оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених відразу чотирма статтями КК України.