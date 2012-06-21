Згідно з дослідженням, проведеним Університетом Сан-Паулу (Бразилія), три чашки кави в день можуть допомогти очистить артерії і вилікувати серце.
Існує міф, що кава шкідлива для здоров'я, але вчені з Університету Сан-Паулу готові з цим посперечатися.
Вони провели дослідження за участю 4 400 добровольців, в ході якого проаналізували їх дієту і виміряли концентрацію кальцію в коронарних артеріях. Виявилося, що у тих, хто п'є більше кави, менше відкладень кальцію в артеріях і кращий кровообіг.
Результати дослідження були опубліковані в журналі American Heart Association.
Проте, вчені рекомендують обмежити споживання кави трьома чашками в день, так як більша кількість може нашкодити здоров'ю.
«Інші дослідження показали, що надмірне споживання цього напою може нашкодити здоров'ю, – каже автор дослідження Андреа Міранда. – Але ми виявили, що звичка випивати по три чашки кави в день зменшує ймовірність коронарної кальцифікації».
Поки точно не відомо, чому кава має подібний ефект, але вчені припускають, що вся справа в антиоксидантних рослинних з'єднаннях. Цікаво, що кава без кофеїну приносить таку ж користь артеріях, як і звичайна.
Натомість Європейське агентство з безпеки продуктів харчування рекомендує дорослим споживати не більше 400 мг кофеїну в день – це приблизно чотири чашки кави. Перевищення цієї норми загрожує безліччю проблем зі здоров'ям, від нервового перезбудження до серцевої недостатності.