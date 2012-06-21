Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Нині кілограм смачної ягоди в Миколаєві в роздріб коштує від 2.30 до 3.00 гривень за кілограм. Зазвичай один кавун тягне на 7-8 кілограмів. Тож за 21 гривню можна придбати гарну «кавуницю». Продавці готові порізати кавун навпіл та запропонувати покупц «полегшений» варіант із дегустацією серцевини.
Натомість виробники кавунів орієнтуються на тенденції українського та світового ринку. Виявляється, наприклад, в Італії за кілограм кавуна просять 1,5 євро. В Україні на найбільшому оптовому ринку український кавун коштує зараз три гривні 20 копійок. Тобто, у 12 разів менше, ніж на італійському ринку. Натомість українські кавуни у ті ж самі 12 разів кращі, ніж турецькі чи інші.
Минулого року за кіло солодкої ягоди у гуртовому вимірі слід було викласти 5 гривень 20 копійок. Найнижча ціна на минулорічний кавун становила чотири гривні 27 серпня та 3.90 в останній день серпня. Зараз, за інформацією «шувара», кілограм кавуна коштує 3 три гривні 20 копійок. Тобто на 2 гривні дешевше минулорічної ціни. У 2018-му 31 серпня було зафіксовано ціну у 3.90 за кіло на гуртовому ринку. А 3 вересня минулого року кілограм «смугастого» вартував аж 4 гривні 20 копійок за кіло. Тож немає сенсу сподіватися на здешевлення кавунів. Їжте їх зараз.