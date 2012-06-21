Виставу «Порятунок тролів» показали троїцьким школярам, які мешкають у двох кілометрах від лінії розмежування, сєверодонецькі актори. Учням в ігровій формі розповіли про небезпеку мін. Автори постановки — представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Ми почали з пілотного проекту, який охоплює вісім шкіл регіону. Далі, якщо результат буде хорошим, плануємо охопити всі школи на лінії розмежування», — повідомив співробітник МКЧХ Роман Павликов. За його словами, про те, наскільки актуальна ця робота, свідчить хоч би такий факт: тільки торік на контрольованій українським урядом території області було зареєстровано понад 30 випадків поранень або загибелі людей від мін та боєприпасів.
«Ми працюємо з цими школами вже більш як три роки, з початку конфлікту. Регулярно проводимо презентації, зустрічі, під час яких розповідаємо вчителям і учням про те, який вигляд мають вибухонебезпечні предмети, як діяти, якщо такий предмет виявлено. Але ця інформація важко сприймається дітьми 6—12 років, тому ми обрали більш прийнятну для них форму подання важливої для збереження їхнього життя інформації. Ми неодноразово стикалися з випадками, коли діти залучають до своїх ігор ці небезпечні предмети, намагаються їх розібрати, не усвідомлюючи, які можуть бути наслідки. Тому й було прийнято рішення написати особливу казку, яка в простій і легкій формі дасть дітям необхідні знання», — пояснив Роман Павликов.
Усього в березні виставу побачать понад 300 учнів молодших класів. Але старшокласники теж із задоволенням приходять. Отже, у «Порятунку тролів» — довгий маршрут.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»