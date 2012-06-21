Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Сотні туристичних комплексів, готелів, мотелів, кемпінгів та оздоровчих об’єктів, що діють на Закарпатті, дедалі відчутніше наповнюють місцеві бюджети. Лише за сім місяців цього року від туристичного збору, який справляється в усіх містах і районах, надійшло майже 3,5 мільйона гривень. Це, як повідомили у головному управлінні статистики, перевищує минулорічний показник за той самий період на 77%. Найкраще наповнюють місцеву казну оздоровниці Свалявщини: до об’єднаної територіальної громади села Поляна перерахували майже 827 тисяч гривень. Значна кількість коштів надійшли в скарбницю Берегівського району – 586 тисяч, а також міста Ужгород – 562 тисячі гривень.
Відчутними є поповнення місцевих бюджетів на Міжгірщині, у містах Мукачево та Берегове: завдяки туристичному збору вони збагатилися відповідно на 198, 171 і 143 тисячі гривень.