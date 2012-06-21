Баронеса Кетрін Ештон стане новим головою програми «Глобальна Європа» в Центрі Вілсона, заснованої на десятиліттях лідерства у європейській та міжнародній дипломатії, щоб допомогти Вашингтону зрозуміти зміни на континетні у динамічному контексті.
«Силу та стійкість ЄС випробовують, і чи може Європа уникнути нинішніх викликів, залежатиме від її прогнозування та відносин за її межами. Я хочу керувати роботою програми «Глобальна Європа» для аналізу становища континенту в контексті зовнішніх чинників та через об'єктив широких геополітичних змін», – сказала пані Ештон.
Високоповажна баронеса Кетрін Ештон була першим Верховним представником Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки з 2009 по 2014 рік. Вона заслужила широку повагу як учасниця переговорів P5 + 1 про ядерну програму Ірану та поглибила угоду між Сербією та Косовом.
Раніше баронеса Ештон була першою жінкою-комісаром з питань торгівлі Європейської комісії та першою жінкою британського європейського комісара Life Peer у британській Палаті лордів, вона була номінал на Нобелівську премію миру. У 2017 році заслужений співробітник Центру Вілсона.
«Баронеса Ештон володіє глибокими інсайдерськими знаннями про ЄС, а також про місце Європи в сучасному світі, який швидко змінюється. Її здатність передбачати та мудрість допоможуть відновити нашу програму «Глобальна Європа» як неоціненний ресурс для громадськості, що формує політику», – зауважує президент і виконавчий директор Wilson Center Джейн Харман.
«Глобальна Європа» має на меті розширити трансатлантичний діалог шляхом висвітлення питань європейської політики, що мають вирішальне значення для об'єднаної Європи і сучасної геополітики.
Аналізуючи події у галузях енергетики, торгівлі, оборони, міграції, прав людини тощо, програмні заходи спрямовують на поглиблене розуміння Європи на світовій арені. Особливу увагу приділятимуть відносинам Європи та США, Європи та Росії, а також Європи та Китаю.
Задіявши сили Вілсон-Центру як світового аналітичного центру регіональних досліджень №1, «Глобальна Європа» співпрацює з Інститутом Кеннана, Інститутом Кіссінджера та іншими програмами.
ДОВІДКА «УК»
Центр Вілсона забезпечує суто непартійний простір для світових політичних рішень та стипендій для взаємодії. Проводячи релевантні та своєчасні дослідження і заохочення діалогу з усіх точок зору, центр працює для врегулювання критичних поточних та нових викликів, що постають перед США та світом.