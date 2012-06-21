Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на 1 вересня кількість зареєстрованих безробітних збільшилася на 73% по відношенню до аналогічної дати торік. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
За період дії карантину, спричиненого розповсюдженням COVID-19, безробітними стали більше 444 тисяч громадян. У квітня 2020 року таких виявилося практично 150 тисяч осіб, у травні –– практично 100 тисяч осіб, у червні –– 75 тисяч осіб й у липні –– близько 70 тисяч осіб.
Однак, за інформацією Державної служби зайнятості, допомогу щодо безробіття отримують не всі –– 400 тисяч осіб.
Переважна більшість безробітних, які отримали такий офіційний статус у державних центрах зайнятості, знайшли роботу на сільськогосподарських підприємствах та у торгівлі.
Як зазначав на початку серпня «Урядовий кур’єр», на думку фахівців Центру економічної стратегії, понад три мільйони населення України є прихованими безробітними. Фахівці цієї установи вважають, що між оцінками щодо безробіття державними та приватними установами є велика різниця.
На думку аналітиків центру, восени та на початку зими 2020 року до 20% економічно активного населення можуть стати безробітними.