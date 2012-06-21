Держави-члени ЄС мають бути готові розпочати негайне запровадження необхідних заходів за перших же ознак появи потенційно нових осередків спалаху коронавірусу, щоб не допустити повторного локдауну. Про це європейські уряди повідомила Єврокомісія.

«Оцінка ризиків, опублікована у звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), чітко засвідчує, що ми не можемо послабляти своєї уваги», – заявила під час онлайн пресконференції єврокомісарки з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес, яку розповсюдила пресслужба ЄК.

«Оскільки в деяких державах-членах ЄС спостерігається більша кількість випадків захворювання на коронавірус, ніж у пік пандемії у березні, для всіх нас абсолютно очевидно, що ця криза не минула», – наголосила Стелла Кіріакідес. За її словами, уряди й громадяни мають бути на сторожі, діяти рішуче й використовувати всі наявні засоби у боротьбі з пандемією. «Це може бути нашим останнім шансом запобігти повторення весняної кризи», – застерегла вона.

Експерти Європейського центру з профілактики й контролю захворювань констатують, що дотримання соціальної дистанції, особистої гігієни й носіння масок не достатньо для зменшення або контролю за поширенням хвороби. Центр закликає до розвитку стратегії тестувань, відстежування контактів хворих і карантинних заходів.

Стелла Кіріакідес також повідомила, що пропозиції Єврокомісії з координації між національними урядами країн-членів ЄС стосовно обмеження поїздок у червоні зони ще очікує схвалення Радою ЄС. «Держави-члени все ще обговорюють це питання, і їм потрібно швидше домовитися», – сказала вона, але відмовилася уточнити, що ж саме блокує спільне рішення.

Директорка ECDC Андреа Аммон, яка також взяла участь у пресконференції наголосила, що соціальне дистанціювання має застосовуватися завжди й безумовно, бо воно слугує одним із найнадійніших способів боротьби з коронавірусом. Директорка ECDC зазначила, що вимога носити маски різниться залежно від країни й нагадала, що маски слід використовувати лише тоді, коли неможливо дотримувати соціальної відстані. Щодо питання тривалості карантину, то, за її словами, воно наразі обговорюється експертами ECDC. Нині рекомендований термін становить 14 днів, але деякі країни скоротили його, поєднавши з вимогою повторного тестуванням.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»