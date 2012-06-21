Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, кількість хворих на новий коронавірусі в світі перевищила 50 мільйонів осіб. Нагадаємо, що Університет акумулює офіційні дані від урядів країн світу, а також інформацію зі ЗМІ та інших джерел. Відзначається, що чверть від цієї кількості припадає на останні 30 днів, коли в багатьох регіонах світу почалася друга пандемії.

На тлі цих даних Buisiness Insider зазначає, що США, де зареєстровано майже 10 мільйонів випадків коронавірусу, продовжують залишатися країною з найбільшою кількістю підтверджених випадків захворювання COVID-19. У Сполучених Штатах від цієї хвороби померло щонайменше 230 000 чоловік. Видання стверджує, що з початку пандемії серед тих, що заразилися коронавірусом американців померло більше, ніж за всі військові конфлікти за участю армії США, в яких вона брала участь з 1945 року.

У глобальному масштабі за час пандемії померли більше 1,25 мільйона чоловік, одужали майже 33 мільйони.

Відзначається також, що країни Європи в сукупності є другим по захворюваності регіоном, випереджаючи Латинську Америку. На Європу припадає 12 мільйонів від усіх випадків зараження коронавірусом у світі, а також 24% всіх смертей. На одну тільки Францію за останній тиждень в середньому припадає майже 55 тисяч нових випадків зараження. Зростання спостерігається в Великобританії і Німеччині, що змушує країни приймати нові обмежувальні заходи в спробі зупинити пандемію.

У столиці на коронавірус захворіли ще 748 людей, 5 хворих померли.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»