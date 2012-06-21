Кількість недобудов на первинному ринку житла в Україні зростає дуже швидко. Серед компаній-забудовників, які їх зводили, є маститі імена, які зводили житло від економ- до премуім-класу.
За інформацією, яку надали «Урядовому кур’єру» в Асоціації допомоги постраждалим інвесторам, заморожених житлових об'єктів (тобто тих, які вже покинуті будівельними компаніями) в столиці на сьогодні налічується не менше 79, у Львові — 25, в Дніпрі — 3. А от недобудов, де є велика надія, що їх таки збудують, як вважають експерти ринку, може бути в 2-3 рази більше.
Як зазначила директор проектної компанії «АІММ-ГРУП» Анна Іскіердо, навіть в Києві і області є чимало об'єктів будівництва, які зводять або зводили без необхідної документації: «Жодна будівельна компанія не відкриє вам інформацію, яка може відлякати потенційного інвестора. Однак, щоб було значно менше ошуканих інвесторів-фізосіб, спеціальні органи, на які було покладено контроль за будівництвом, повинні відсіювати ще на перших етапах ненадійних забудовників».
Чимало експертів вважають, головна проблема в цьому аспекті полягає в тому, що нині функції видачі дозвільних документів і подальшого контролю за компаніями-забудовниками, покладено на одну структуру — Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). На їхню думку, цими питаннями повинні займатися різні органи. До того ж, законодавці в свій час закріпили за ДАБІ не зобов'язання контролю за етапами будівництва конкретних компаній, а просто право цієї інституції.