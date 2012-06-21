Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Із початку карантину у березні 2020 року кількість українців, які бажають працювати у Польщі, збільшилися на 17%. Як відомо, чимало українських трудових мігрантів були вимушені повернутися з Польщі додому, коли розпочалася пандемія, спричинена пандемією COVID-19.

Однак, якщо до карантину польські роботодавці пропонували кожного разу більші зарплати, побоюючись, що українці поїдуть працювати до Німеччини, то тепер картина різко змінилася. Знайти роботу, особливо жінкам, тепер у Польщі виявляється не так просто. Про це зазначає директор кадрової агенції «Глобал» Віктор Дунаєнко.

Тепер у Польщі платять чоловікам за годину роботи до 130 гривень, жінкам – до 100 гривень. Як відомо, до карантину у Польщі за годину роботи з відрахуваннями платили до 12,5 злотих або до 90 гривень.

Однак, за словами фахівця, роботодавці змінили ставлення до найманих працівників та будують для останніх хостели, які знаходяться у безпосередній близькості до виробництв.

Як зазначав раніше, голова профспілки «Трудова солідарність», який захищає права українців у Польщі, Віталій Махінько, роботодавці країни стали пропонувати значно меншу оплату праці українцям порівняно із поляками. Так українцям пропонують укладати договори підряду, які самі поляки називають «сміттєвими». Це договір на разову роботу, який дозволяє полякам не сплачувати ніяких податків, а працівник лишається незахищеним у законодавчому плані. До того ж, його можуть депортувати до України.