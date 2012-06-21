Найбільше світове автомобільне шоу року демонструє прагнення Китаю стати лідером у виробництві електромобілів. Auto China 2018, яке відкривається на цьому тижні, слід вважати рішенням Пекіна надати повну власність китайським автовиробникам в прагненні зробити галузь більш гнучкою, оскільки вона сприяє електротехніці.
Правляча Комуністична партія перетворила Китай у найбільший ринок електроніки з мільярдами доларів у вигляді субсидій виробникам і покупцям. Тепер Пекін зводить нанівець цю підтримку і переносить фінансовий тягар на автовиробників з квотами продажів, які підштовхують їх до розробки електромобілів.
Це відображено в лінійці автошоу: світові та китайські бренди, включаючи General Motors Co., Volkswagen AG і Nissan Motor Co., планують відображати десятки електроприладів і гібридів - від розкішних позашляховиків до компактних автомобілів вартістю до 152000 юанів (24000 доларів США).
Комуністичні лідери розглядають електромобілі як спосіб очистити китайські густонаселені міста, заповнені смогом, і ключовим компонентом у планах перетворити Китай на глобального конкурента в галузі технологій від робототехніки до сонячної енергії та біотехнології.
Світові автовиробники кажуть, що до 2025 року електромобілі повинні складати від 35 до більш ніж 50 % продажів в Китаї. «Тут величезний потенціал для електрифікації транспортних засобів», – сказав Роланд Крюгер, голова Infiniti Motor Co, розкішного бренду Nissan.