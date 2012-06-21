Фільм обійшов попереднього лідера «Погані хлопці назавжди», що зібрав $ 424 млн, який почали показувати ще до карантину.

Сюжет фільму заснований на реальних подіях 1937 року, коли загін китайських солдатів захищав в Шанхаї склад від японських військ протягом чотирьох днів. Зйомки обійшлися творцям кінострічки у $ 85 млн.

У той же час, відзначають експерти, екранізація мультфільму «Мулан», сюжет якої був розрахований на залучення уваги китайців, поки не виправдала надій. Її касові збори в Китаї склали лише $ 36,3 млн, у той час як у всьому світі – $ 57 млн.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»