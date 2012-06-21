Запроваджено додатковий соціальний захист дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають статус дітей-сиріт, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.
Крім того, фінансову підтримку отримуватимуть і зареєстровані в Києві мешканці, які народили трійню та більше дітей. Зокрема з 1 січня до 31 грудня 2018 року щомісячну матеріальну допомогу виплачуватимуть: у розмірі 1000 грн – дітяміз інвалідністю, які мають статус дітей-сиріт та над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу; у розмірі 850 грн – дітям із інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.
Киянам, які народили у 2018 році трійню та більше дітей, нададуть одноразову допомогу в розмірі 20 тисяч грн. Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених у столичному бюджеті на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам». Загалом надання матеріальної допомоги посилить соціальний захист 201 дитини.