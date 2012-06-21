Відновлення повноцінного функціонування міжнародного аеропорту «Ужгород» стало одним із ключових питань переговорів у Братиславі президентів України Володимира Зеленського та Словацької Республіки Зузани Чапутової. Про це після двосторонньої зустрічі зазначив глава Української держави в заяві для представників ЗМІ, повідомляє Офіс Президента.

У присутності президентів очільники транспортних міністерств двох держав підписали угоду між урядом України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання окремої частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного простору призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту «Ужгород».

«Угода дасть змогу відновити регулярні польоти до міста Ужгорода і зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордонням. Це один з інструментів, що дає змогу зшити Україну, відновивши авіаційний місток між заходом і сходом», — прокоментував підписання угоди Володимир Зеленський.

Так історично склалося, що через географічні особливості аеропорту «Ужгород», який розташовано фактично на кордоні зі Словаччиною, відліт і захід на посадку літаків на летовищі неможливі без використання території цієї країни. Термін попередньої міжурядової угоди, який врегульовував це питання, минув, і разом зі словацькою стороною тривала робота над поновленням домовленостей для повноцінного відновлення роботи аеропорту.

Підписано й меморандум про співробітництво у галузі комбінованих перевезень у сполученні між Азією та Європейським Союзом територіями України та Словаччини. «Ми максимально використовуватимемо наш транзитний потенціал. Наші країни — це важливий транспортний міст, і наші спільні позиції будуть міцнішими, якщо ми створимо мультимодальні логістичні центри з обробки вантажів на згаданому маршруті», — зазначив Президент України.

Говорив він і про встановлення миру на Донбасі, про те, що в цьому процесі Україні потрібна допомога міжнародних партнерів, серед яких Словаччина. «Ми високо цінуємо їхні зусилля та їхню постійну підтримку, зокрема солідарність у відновленні суверенітету й територіальної цілісності України, невизнання російської анексії Криму та підтримку санкційної політики щодо РФ», — цитує УНІАН його слова.

Президент заявив, що режим тиші на Донбасі крихкий та нестабільний, але має тривати, адже це дасть змогу здійснити подальші кроки на шляху до мирного врегулювання.

«Насамперед повернення миру в Україну — головне моє завдання як Президента, над яким від початку каденції ми працюємо у форматі 24/7 і змогли досягти прогресу на цьому шляху порівняно з попередніми роками. Україна не піддається на шантаж. Це бачать усі: і Європа, і Росія. Але ми справді знаходимо баланс для засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську і баланс у виваженій політиці та в діалозі в засіданнях ТКГ і в діалозі з РФ, суб’єктом мінського процесу», — констатував Володимир Зеленський.

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