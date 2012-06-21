КМДА оголосить конкурс «Талісман міста Києва» на визначення туристичного талісмана столиці. Таке рішення ухвалено з метою формування позитивного іміджу столиці за кордоном, покращення культурного, наукового та соціального потенціалу. Талісман планується використовувати в рекламних, комунікаційних та інших заходах. Талісманом може бути будь- який реальний чи міфічний персонаж.
Також наголошується, що талісман є туристичною символікою та не замінює офіційну символіку столиці. У КМДА хочуть залучити максимальну кількість креативних учасників до його розробки, поширити інформацію про Київ як туристичну столицю та збільшити привабливість міста на міжнародній арені.