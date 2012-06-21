У 2018 році в Києві планують побудувати майже 43 кілометри велодоріжок, а також облаштувати ще понад 60 кілометрів. Йдеться про три веломаршрути – «Виноградар – Центр» (протяжність 16,7 км), «Оболонь – Поділ – Центр» (протяжність 13,1 км), «Солом’янка – Центр» (протяжність 7,8 км) – і велосипедної доріжки набережним шосе від Поштової площі до мосту Патона (протяжність 5 км).
– Ці веломаршрути включено до програми дорожньо-будівельних робіт на 2018 рік. Ми це враховуємо при розробці проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг, які проводить наша компанія, – говорить директор «Київавтодору» Олександр Густєлєв.
Він також звернув увагу на те, що, крім будівництва нових велодоріжок у Києві, стали можливими для велосипедів і смуги для спільного руху різних видів транспорту. – В якості експерименту заплановано облаштування велосипедних доріжок виділеною смугою на такихвулицях і бульварах – Дружби Народів, Валерія Лобановського, Червонозоряному, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, Московському мосту, проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вулиці Будівельників і проспекті Миру, – повідомив Олександр Густєлєв.
Першим етапом реалізації цього проекту стало впровадження суміжного руху громадського та велосипедного транспорту на чотирьох магістралях столиці: бульварі Перова, проспекті Визволителів, вулиці Будівельників і проспекті Миру протяжністю близько 14,1 км.
Також в 2018 році планують будівництво суміжних велосмуг на вулиці Палладіна, вулиці Заболотного, проспекті Правди (на ділянці від вулиці Маршала Гречка до вулиці Газопровідної), а також на вулицях Довбуша і Броварському проспекті. Згідно з бюджетом на 2018 рік, на велодоріжки передбачено 50 млн гривень. Частину коштів планується витратити на добудову веломаршр ту Троєщина – Європейська площа. Довжина маршруту 7,9 км. Як запевнили в КМДА, цьогоріч також відбудеться проектування 3-х магістральних веломаршрутів.