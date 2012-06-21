Цього року представники Київської міської державної адміністрації прийняли рішення не виплачувати одноразову грошову допомогу за рахунок бюджету міста, яку традиційно надавали пільговим категоріям киян з нагоди святкування Великодня.
Як розповів оглядачу «Урядового кур’єра» заступник керівника Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко, ця допомога надається не щороку і не є обов’язковою виплатою, а лише якщо в бюджету Києва є кошти й можливість.
За процедурою представники Київради кожного року розглядають питання про те, до яких саме свят – державних та релігійних – пільговим категоріям киян виплачуватимуть допомогу і в якому обсязі.
Минулого року така виплата до Великодня проводилася на суму близько 60 мільйонів гривень. Конкретна сума залежала від категорії пільговика, яких нараховується 22. В середньому на одну людину припадало близько 150 гривень.
Цього ж року допомогу до Великодня виплачувати не будуть. Але натомість такі виплати передбачені до Дня Незалежності, 9 травня та Дня захисника України. На найближчу виплату пільговикам – у травні – з бюджету столиці буде виділено близько 35 мільйонів гривень.