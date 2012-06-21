Незабаром столичний фунікулер має пережити масштабну реконструкцію і перетворитися на більш сучасну та комфортну транспортну «візитівку» Києва.
Нинішня реконструкція буде четвертою в 113-річній «трудовій біографії» київ- ського фунікулера. Остання проводилася ще в далекому 1983 році, тож за цей час рейковий підйомник дещо застарів і фізично, і морально.
Як повідомив начальник київського фунікулера Ростислав Онищенко, під час реконструкції планується поміняти всі тягові механізми – двигуни на потужніші та економніші, лебідки, а троси – на більш міцні. Прокладуть нові рейки – нинішні прослужили з 1999 року, і хоча ще не вичерпали свій експлуатаційний ресурс, але їх замінять на більш стійкі до зношування й пристосовані під сучасні вагони. Буде зроблено ремонт обох станцій та стилізовано їх дизайн під історичний. Замінять системи освітлення і оповіщення. А також встановлять пандуси для пасажирів із обмеженими можливостями. Реконструйовано адміністративні та службові приміщення, вестибюлі.
– Самі ж кабінки для пасажирів ми хочемопоміняти кардинально, – розповів Ростислав Євгенович. – Оголошено тендер на закупівлю двох вагончиків, кожен із яких повинен складатися з чотирьох секцій. Крайні з них мають бути пристосовані для перевезення велосипедів, а також інвалідів у візочках та маленьких дітей, адже таких пасажирів у нас чимало. Довжина кожної кабінки 11,5 – 12,5 метра, за максимальної місткості не менше 100 пасажирів, 25 – 30 із них матимуть сидячі місця. Для надання їм максимальної можливості огляду навколишніх пейзажів дахи кабінок мають бути прозорими.
При цьому робота машиніста стане максимально автоматизованою, він не буде, як зараз, на зупинках переходити з одного кінця вагона до іншого, а керуватиме ним із свого робочого місця, оснащеного комп’ютерним обладнанням з програмним управлінням та відеокамерами. Наразі вже є європейські компанії, які бажають взяти участь у тендері на виготовлення таких вагончиків, для них це престижний проект.
А завершать реконструкцію фунікулера в кінці нинішнього року.
Микола ПАЦЕРА,
"Вечірній Київ"