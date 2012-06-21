Відтепер Головпоштамт – це не тільки звичні послуги, відправлення листа або посилок, переказ коштів або обмін валюти. Тут з’явився новий креативний простір – «Арт Хаб».
– Це – зручне місце для проведення заходів, роботи і відпочинку. У просторі обладнані робочі місця, є необхідна оргтехніка та Wi-Fi, а також все для зустрічі з друзями за чашкою кави або проведення світських заходів та тренінгів», – зазначив в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За його словами, на ремонт приміщення під «Арт Хаб», закупівлю й установку обладнання, меблів було витрачено близько 1 млн грн. – Ціни на оренду ми поставили ринкові, попередньо порівнявши, скільки беруть з відвідувачів аналогічні київські коворкінги. Плануємо використовувати цейпростір також для себе – для зустрічей з журналістами, з клієнтами, для переговорів. Я думаю, що цей проект відіб’ється за один-два роки, залежно від того, як часто ми будемо використовувати його для своїх потреб, – заявив пан Смілянський.
Відвідувачі «Арт Хабу» можуть орендувати робоче місце на годину, кілька годин або на весь день. Креативний простір обладнано всім необхідним для проведення заходів – меблі-трансформери, професійне технічне обладнання, набори для конференцій, є послуги кейтерингу та адміністрування заходів. Раніше в приміщенні, де відкрився «Арт Хаб», розташовувалася телефонна переговорна, останнім часом це примішеня було законсервоване і практично не використовувалося.