Переможець онлайн-аукціону з приватизації 73,3% державного пакету акцій київського заводу «Квант» підписав протокол торгів, тим самим підтвердивши намір придбати актив. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Аукціон відбувся в електронній торговій системі Прозорро.Продажі та завершився з результатом у 401,5 млн грн. Стартова ціна становила 173 млн грн, у процесі конкуренції між учасниками вона зросла у 2,3 раза.
«Завод “Квант” отримав шанс мати нового власника – це ще один приклад прозорої приватизації активів, які держава не використовує. За актив змагалися 5 учасників, у результаті чого ціна зросла більш ніж удвічі. Сума, за яку буде приватизовано завод, стане значним поповненням бюджету, адже під час війни всі державні активи мають працювати на економіку», – зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
На кінець червня підприємство мало прострочену заборгованість у розмірі майже 1,6 млн грн. За умовами приватизації заборгованість перед бюджетом переможець торгів має погасити протягом шести місяців. Також протягом цього часу новий власник зобов’язаний не звільняти працівників.
Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.
Довідково
Прозорро.Продажі – це державна електронна торгова система, в якій проходять онлайн-аукціони з продажу та оренди публічних активів. Прозорро.Продажі гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість кожному в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.