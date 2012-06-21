Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Днями оприлюднено текст ще червневого наказу Мінекономіки України, згідно з яким скасовується ведення Книги відгуків та пропозицій. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування. Однак портал Приватний підприємець зазначає, що попри те, що наказ Мінекономіки вже готовий, його ще не опубліковували та не визначено точну дату публікації.

На думку керівників міністерства, Книга як елемент радянського спадку вже не може бути актуальною, оскільки сучасні технології здатні цілком реалізувати контроль споживача за обслуговуванням.

Замість такої Книги компанії та підприємства повинні забезпечити на місцях куточків споживачів повну інформацію про власника підприємства, а також надати адресу та телефон регіональних органів захисту прав споживачів.

Тепер замість записів у Книзі, споживач повинен (може) звернутися до Держпродспожислужби, або на урядову гарячу лінію, а також до Державної фіскальної служби, місцевих органів виконавчої влади або самоврядування.

Також споживач може залишити запис про відгук або пропозицію на сайті відповідної компанії чи вищезгаданих органів.