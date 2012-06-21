Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Виконавчий директор Асоціації учасників колекторського бізнесу Сергій Нікіфоров заявив, що лише за цьогорічний липень його інституція отримала більше двох з половиною тисяч скарг, переважну більшість з яких було адресовано компаніям небанківського фінансового ринку.
Частіше за все адресати скаржаться на те, що колектори проводять щодобовий продзвін на телефони боржників або членів їхніх родин чи колег по роботі.
Також люди скаржаться на те, що колектори дозволяють собі обробляти інформацію щодо третіх осіб, які не надавали на це згоду. Начебто колектори часто практикують збір та розповсюдження інформації щодо боржників у соціальних мережах.
За словами заступника голови правління Нацбанку України Катерини Рожкової, зараз наробляється законопроєкт «Про споживче кредитування», згідно з яким для колекторів буде вироблено нові правила спілкування з боржникам.
Так, приміром, колекторам дозволять спілкуватися із особами, які мають борги у банках та небанківських фінансових установах, не частіше двох разів на день й у період із 8 до 20 години. Також суворо буде заборонено неетичне спілкування з боржниками.
До того, колекторам буде заборонено контактувати із третіми особами та збирати (обробляти) їхні персональні дані.