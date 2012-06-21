У найближчі сім днів усі сім планет за межами Землі буде видно в нічному небі.

Усі планети, крім Нептуна і Урана, будуть видимі неозброєним оком. Нептун і Уран можна буде побачити в бінокль або невеликий телескоп відразу після настання темряви.

Венеру і Меркурій буде найкраще видно на ранковому небі незадовго до світанку. Венера буде третім за яскравістю небесним тілом після Сонця і Місяця. Щоб знайти Меркурій, потрібно спочатку знайти Венеру, а потім поглянути вниз ближче до горизонту.

Марс і Юпітер з'являться на небі з настанням ночі. При цьому Червона планета буде виглядати як найяскравіша зірка у східній половині неба, а Юпітер у західній. Приблизно у п'яти градусах на схід від Юпітера або на відстані двох пальців на витягнутій руці буде видно Сатурн, щоб розгледіти його кільця, потрібен бінокль.

Обидва газові гіганти буде добре видно на південно-західному небі відразу після заходу Сонця, вони розташуються відносно близько один від одного, хоча їх розділяють мільйони кілометрів. При цьому, два газових гіганти продовжать зближуватися для спостерігачів із Землі аж до зимового сонцестояння в грудні.

Марс, поряд з Юпітером і Сатурном, буде яскравою вечірньої планетою протягом листопада. Його блиск протягом листопада буде варіюватися від -2 до -1 зоряної величини.

Яскраві планети

До 18:00 години за київським часом на цьому тижні дуже яскравий білий Юпітер з'являється у нижній частині південного неба. Незабаром після цього зліва від нього можна буде побачити більш тьмяний жовтуватий Сатурн. Сезон спостереження за цими газовими гігантами майже закінчився. Після 20:30 за київським часом планети можна буде побачити низько в південно-західній частині неба, а їх сяйву доведеться подолати більш щільний шар атмосфери Землі.

Також на цьому тижні червоний Марс буде видно низько над горизонтом у східній частині неба як тільки стемніє. Марс досягне найвищої точки в небі – і кращого положення для спостереження – близько 22:30 за київським часом.

У суботу, 8 листопада, синьо-зелений Уран досягне протистояння і кращої видимості в 2020 році. У цю ніч планета перебуватиме на мінімальній відстані від Землі в 2020 році – вона складе 2,81 мільярда кілометрів. Планета сяятиме з максимальною яскравістю 5,7 зоряної величини і буде здаватися трохи більшою в телескопі протягом декількох тижнів після протистояння. Спробуйте побачити Уран ввечері, коли він буде розташований високо в небі. Синьо-зелена планета сяятиме серед зірок Овна.

Нептун, зійде пополудні, він сяє в північно-східній частині сузір'я Водолія, зліва від зірки Фі (φ) Водолія. На цьому тижні Нептун буде видно в нижній частині неба після заходу Сонця. Потім він підніматиметься вище до 20:45 за київським часом, коли ви зможете розгледіти його найкраще.

Венера вже тривалий час сяє в східній частині вечірнього неба. На цьому тижні планета сходить приблизно о 4:00 за київським часом її видно над східним горизонтом до сходу Сонця. Венера подорожує в сузір'ї Діви, у четвер вранці планета сяятиме праворуч від яскравої подвійної зірки цього сузір'я Порріма.

Листопад дає прекрасну можливість помилуватися Меркурієм у східній частині неба перед світанком для спостерігачів, що живуть у Північній півкулі. Тим, хто знаходиться біля екватора і південніше, побачити Меркурій буде складніше. Шукайте швидку планету, сяючу дуже низько над східним горизонтом трохи лівіше Венери, починаючи з ранку понеділка після 6:45 за київським часом. Наступного вівторка Меркурій досягне максимальної кутової відстані від Сонця і піку своєї видимості.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»